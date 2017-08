Asia Nuccetelli ha svelato il suo difficile e travagliato passato sul suo profilo Instagram. Lo sfogo dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 1 ha stupito tutti, lasciando l’amaro in bocca a molti. La figlia di Antonella Mosetti ha condiviso con i suoi follower alcuni momenti terribili della sua adolescenza.

Nell’ultimo periodo Asia Nuccetelli è stata molto criticata per essersi sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia estetica. Per la verità la trasformazione di Asia Nuccetelli sta tenendo ancora banco in Rete e sulla carta stampata… La figlia di Antonella Mosetti ha cambiato colore ai capelli, da nera è diventata bionda platino, e si è rifatta le labbra, il naso e forse anche gli zigomi. Il prima e il dopo dell’ex gieffina Asia Nuccetelli continua ancora oggi a dividere il popolo della Rete.

“Per voi sono solo una figura positiva – ha asserito Asia -, negativa per tanti altri. Mentre io sono un cuore che batte, batte forte e un giorno smetterà di farlo. Un cuore ansioso, un cuore ferito dalle troppe prove della vita, un cuore felice e a seconda di tutto ciò cambia tipologia di battito. Ci siamo abituati a soffermarci sulle copertine, non rendendoci conto che la copertina attira il lettore, ma se non si legge il dentro non si potrà mai sapere. Ci siamo abituati a giudicare, innervosendoci se anche noi veniamo giudicati. Ci siamo abituati a farci male, perchè più facile far male ad una persona piuttosto che aiutarla”.

L’ex gieffina ha confessato: “Ho passato giornate o persino periodi in cui non vedevo un futuro, ho sofferto da sola, ho pianto, ho urlato, mi sono persino graffiata le guance. Mi hanno insultata, ferita, minacciata, mi hanno picchiata come se non ci fosse un domani, ma il domani c’era ed il domani ero io. Ora? Non riuscirei a ferire nemmeno una mosca, perchè mi rispetto e, rispettandomi, rispetto il prossimo”.

Asia vai avanti a testa alta e lascia perdere i tuoi detrattori!