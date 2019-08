Aurora Ciorbi sbugiarda Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: “All’inizio era una storia finta, volevano andare a Temptation Island Vip”

Aurora Ciorbi ha sbugiardato Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi in un’intervista rilasciata a Fanpage.it. Soltanto qualche giorno fa Aurora ha rivelato sui social che Chiofalo ha tradito Fiordelisi con lei poiché la loro storia d’amore clandestina procedeva a ritmi altalenanti da diverso tempo ormai.

La notizia shock di Aurora ha scosso terribilmente Antonella Fiordelisi, che ha accusato pubblicamente l’ex tentatore di Temptation Island Vip di essere una me**a. Lui è scoppiato in lacrime su Instagram Story, dichiarando di essere pronto a tutto pur di riconquistare Antonella.

L’ex fidanzata segreta del personaggio tv Francesco Chiofalo ha vuotato il sacco a Fanpage.it: «All’inizio si sono fidanzati per finta – si legge nell’intervista – perché l’agenzia di entrambi aveva organizzato questa finta relazione. Lo sapevano sia Francesco sia Antonella, me lo ha confermato proprio la Fiordelisi. Lei stessa me l’ha detto ieri. Oggi è davvero innamorata di lui ma all’inizio avevano studiato questa storia a tavolino. Francesco me lo disse già mesi fa che avrebbe ufficializzato questa storia d’amore finta con Antonella Fiordelisi. Diceva che avrebbero fatto un programma insieme – ha sottolineato Aurora -, erano convinti di essere presi a Temptation Island Vip. Ho continuato a vedere Francesco mentre Antonella stava a Salerno proprio perché sapevo che era solo gossip, una finta relazione. La stessa Fiordelisi ieri ha confermato che era iniziata così. Per questo ho detto di non essere mai stata l’amante di Chiofalo. Lui mi diceva che era tutto finto, tutto organizzato dall’agenzia. La storia con Antonella la chiamava “situazione lavorativa”. Mi diceva che quando l’avrebbe chiusa partecipando a Temptation Island Vip, sarebbe tornato con me».

Perché Aurora ha deciso di raccontare tutta la verità soltanto ora? «Quando è andato in tv, sia a Verissimo che a Le Iene, ha detto che era single – ha spiegato la ragazza – e che cercava l’amore. Le persone accanto a me continuavano a chiedermi come facessi a rimanere con lui dopo quell’intervista. Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ricordo che Silvia Toffanin gli chiese se era innamorato e lui rispose che stava cercando l’amore e che non si era più innamorato dopo Selvaggia. Quando quell’intervista è andata in onda l’abbiamo guardata insieme. Ha fatto malissimo».

La rivelazione shock di Aurora su Chiofalo e Fiordelisi sta scatenando giustamente diverse polemiche e reazioni sul web. In molti si domandano: “È corretto e giusto inventare finti scoop e prendere per i fondelli il pubblico e i fan per la fumosa notorietà e popolarità televisiva?”.

Redazione-iGossip