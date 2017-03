Ballando con le stelle 2017: Valerio Scanu e Roberto Alessi litigano sui social

Ballando con le stelle 2017: il primo scontro al vetriolo di questa nuova edizione del programma tv di Raiuno condotto da Milly Carlucci è tra il cantante Valerio Scanu e il direttore del settimanale di gossip Novella 2000 Roberto Alessi. L’ex star di Amici di Maria De Filippi Valerio Scanu conduce i profili social di Ballando con le stelle 2017 e durante la prima puntata ha letto i messaggi del popolo della Rete rivolti ai concorrenti-ballerini. La famosa e popolare attrice Giuliana De Sio è scoppiata a piangere in diretta tv a causa dei voti bassi assegnati alla sua esibizione dalla giuria. Il giornalista di cronaca rosa ha poi pubblicato un video che è diventato virale in cui ha accusato duramente Valerio Scanu. Perché? Scopriamolo insieme!

“Giuliana, non ci rimanere male se arriva Valerio Scanu, che è una cima mai vista, e ti fa leggere i messaggi negativi che arrivano sui social che lui controlla – ha incalzato Roberto Alessi in un videomessaggio – A proposito… Valerio, quando tu vedi una donna in difficoltà, non affondare mai il coltello… non è elegante”.

Il vincitore del Festival di Sanremo con il brano Per tutte le volte che… ha replicato alle accuse del direttore di Novella 2000 con una video-diretta sulla sua seguitissima e popolare pagina Facebook. “Ho appena visto un videomessaggio – ha esordito Scanu -, oltretutto preparato malissimo e mal recitato, al quale vorrei rispondere con una diretta. Vorrei dire al signor Alessi, che si mette a difendere la signora Giuliana De Sio e mi definisce una cima, che cima sei tu visto che permetti al tuo giornale di pubblicare false dichiarazioni, come per esempio quella che è uscita l’altro giorno riguardante Fiorella Mannoia e la sua love story per la quale io avrei rivelato chissà quale segreto… tutte cose che i tuoi giornalisti e collaboratori si inventano, forse per vendere qualche decina di copie in più…”. Per poi aggiungere: “Io non ho fatto alcuna domanda al popolo del web, ma ho semplicemente provato a fare quello che per cui sono stato chiamato a svolgere”. Poi ha lanciato l’ultima stoccata ad Alessi: “Tu non hai visto quello che è successo dietro le quinte di Ballando con le stelle… Ti sei limitato semplicemente a leggere qualcosina in giro e come al tuo solito non fai altro che sparare a zero, proprio come le persone superficiali che rimangono in superficie e si fanno trascinare…”.

E voi cosa ne pensate? Chi ha ragione?