Barbara De Santi è tornata ad attaccare la dama del trono over di Uomini e Donne Gemma Galgani in un post condiviso con i fan su Facebook. Uno sfogo duro nei confronti di Gemma Galgani di Uomini e Donne, che non è sfuggito ai telespettatori della famosa e popolare trasmissione pomeridiana di Canale 5 condotta dalla star tv Maria De Filippi. Perché? Che cosa è successo? Ecco cosa ha scritto Barbara sul suo profilo social!

“Certo che la prima gallina che canta – ha scritto Barbara De Santi su Facebook – è quella che ha fatto l’uovo! Io accusata di essere un’attrice e che grazie a questo saremmo diventate famose in due. Allora: la Galgani ormai è due anni ufficiali che che fa l’attrice e altri cinque ufficiosi e finalmente è diventata famosa… applauso. Io rifatta, dico che avrei voluto rifarmi i denti mettendo le faccette, ma ahimè, costano troppo, quindi rinuncio. Lei va a piangere da Simona Ventura e fa la piccola fiammiferaia e le regalano quello di cui lei mi accusava. Ma la Galgani è consapevole delle sue contraddizioni? Non le è mai venuta voglia di chiedere umilmente scusa di tutto ciò che mi ha fatto? Io sono una persona che sa perdonare se vede un sincero pentimento – ha precisato l’ex dama del trono over di Uomini e Donne -, ma lei è una persona che non sa nemmeno dove stiano di casa umiltà, pentimento e buon cuore”.

Diversi mesi fa Barbara De Santi aveva criticato Gemma Galgani sempre sui social: “E’ proprio così. Gemma attacca sul piano personale, ma ciò che è più grave è che lei inventa, lavora di fantasia. L’aveva fatto anche con me a suo tempo, e non sto qui a ricordare tutti gli episodi che certo ricorderete bene”.

L’acerrima nemica di Gemma Galgani, Tina Cipollari, è invece quotidianamente sul piede di guerra. Come è ben risaputo la vamp di Uomini e Donne e la chiacchierata dama del trono over di Uomini e Donne sono in guerra da diversi anni e si sono scontrate duramente anche in altri programmi tv, tra cui Selfie – Le cose cambiano. In una recente intervista rilasciata dalla moglie di Chicco Nalli alla rivista Donna al Top ha asserito: “A divertirmi sono soprattutto gli ospiti, che cambiano ogni volta e rendono unica ogni puntata. Gemma è meglio che la mettiamo sul piano divertente visto che dopo 6 – 7 anni è ancora con noi a cercare l’uomo della sua vita”.

Barbara e Tina unite contro Gemma! Chi la spunterà?