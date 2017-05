Barbara D’Urso e Alfonso Signorini sono ai ferri corti? L’ultima intervista rilasciata dalla conduttrice tv di Domenica Live e Pomeriggio 5 a Silvia Toffanin nello studio tv di Verissimo ha lasciato il segno… Il direttore del settimanale di gossip Chi ha criticato duramente le dichiarazioni della reginetta di Mediaset, che ha smentito i rumor pubblicati dalla rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini e ha asserito: “Domenica Live e Pomeriggio 5 sono solo miei, per sempre”.

L’editoriale di Signorini è davvero molto duro e diretto… “Care lettrici, cari lettori – ha esordito Signorini – Sabato scorso mi ha molto colpito il passaggio di una intervista che a Verissimo Silvia Toffanin ha fatto a Barbara D’Urso, volto di Domenica live e Pomeriggio 5. Commentando i soliti rumor che in questo periodo si sprecano su nuovi conduttori e programmi della prossima stagione tv […] Ora io non entro nel merito della suprema bravura o della cialtroneria della conduttrice: ognuno riguardo alla D’Urso, come su chiunque altro, è libero di pensarla come vuole, e ci mancherebbe. Ma in quel discorso ci sono due concetti che mi inquietano non poco: mia e per sempre”.

La star tv di Pomeriggio 5 e Domenica Live è stata affossata da Alfonso Signorini proprio per questi due concetti. “Vorrei ricordare che il concetto di proprietà di un programma è quanto di più antidemocratico possa esistere – ha ammonito il direttore di Chi – Intanto perché un programma non è solo di chi lo conduce, ma anche (se non soprattutto) di chi lo fa, a cominciare dagli autori. E poi fa la sua parte anche chi sceglie di guardarlo e di apprezzarne i contenuti, cioè il pubblico. Certo tutto questo cozza con il protagonismo del conduttore, ma vorrei ricordare alla signora D’Urso che la tv non è di nessuno, che la storia del piccolo schermo è piena di volti che si sono accesi e che si sono spenti nel giro di poco, pochissimo tempo. Qualcuno, poi, come lei, è più bravo di altri, porta a casa gli ascolti (i veri e unici padroni del palinsesto) e resiste nel tempo, ma nulla è per sempre. Neppure per loro. Nella mia vita ho conosciuto tante persone talmente convinte della loro eternità che hanno sacrificato l’amore dei figli, l’amore di un compagno, il rispetto della propria dignità in nome del successo e che oggi sono cadute nell’oblio. Come è giusto che sia”.

Per poi concludere con un passaggio relativo ai suoi recenti problemi di salute. “Anch’io un tempo pensavo fosse per sempre – ha continuato Signorini – Dirigevo due giornali, facevo radio tutti i giorni, conducevo più di un programma in tv. Poi una sera la malattia mi è piombata addosso all’improvviso e oggi che, grazie a Dio, ce l’ho fatta, ho capito che il segreto della vita non è credere nel ‘per sempre’, ma credere nel ‘per ora’: solo questo ci fa vivere con pienezza quello che abbiamo. Anche quando passi sette giorni su sette in uno studio tv, correndo il rischio di avere seri problemi di connessione con la realtà”.

Un attacco duro, ma molto importante e significativo che avrà spiazzato sicuramente Barbara e i suoi fan!