Barbara D’Urso bacia in bocca Gabriel Garko a Live: “Non si è rifatto le labbra e gli zigomi”

Barbara D’Urso ha baciato in bocca Gabriel Garko durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso e ha spiegato che il sex symbol del cinema e della tv italiana non si è rifatto né le labbra né gli zigomi. L’amatissimo e popolare attore ha ricordato la sua esperienza come co-conduttore al Festival di Sanremo, che gli ha cambiato la vita.

Nel suo libro l’attore Gabriel Garko ha affrontato tra i vari argomenti anche quello del dramma vissuto a Sanremo, quando la villetta in cui viveva esplose a causa di una fuga di gas: «Questo maledetto incidente mi ha cambiato la vita. Come sai non ne ho mai parlato perché non voglio passare per quello che marcia su una disgrazia. Non ho mai voluto raccontare la scena nei dettagli. La signora proprietaria è venuta a mancare e ci sono ancora i parenti, quindi non mi va di raccontarlo».

A Live #noneladurso Gabriel Garko racconta l’incidente di Sanremo: “Pensavo fosse un incubo” pic.twitter.com/3dTTknTGa9 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 11, 2019

Durante il racconto però la padrona di casa ha notato un dettaglio: «Non hai più la fede?». Il riferimento è all’anello, che ha fatto molto discutere perché indossato anche dal suo presunto fidanzato Gabriele Rossi. «Sì l’ho tolta – ha detto Gabriel -, già ne hanno parlato fin troppo». Barbara ha poi chiesto: «Ti hanno fatto arrabbiare?». Immediata la risposta: «Possibile… sì». Barbara l’ha poi incalzato: «Sei innamorato? L’altra persona anche l’ha tolta la fede?». Garko ha spiegato che deve ancora capire cos’è l’amore e ha fatto intendere che l’altra persona ha ancora la fede.

Sia chiaro, la nostra @carmelitadurso voleva solo accertarsi che le labbra di Gabriel Garko non fossero rifatte! ???#noneladurso pic.twitter.com/e0vmcRABRv — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 11, 2019

Barbara ha poi mostrato un servizio sui presunti ritocchini estetici, dagli zigomi alle labbra, del’attore. Barbara D’Urso l’ha prontamente provocato: «Sai che quasi quasi ti darei un bacio…». Garko non si è tirato indietro: «E dammelo!».

Il bacio sulle labbra tra i due ha scatenato gli applausi del pubblico e l’invidia di tantissimi uomini e donne. Barbara ha poi chiuso così questo argomento: «Vi confermo che le labbra di Gabriel sono verissime».

Redazione-iGossip