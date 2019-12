Barbara D’Urso e la clamorosa gaffe a Live: “Ho confuso Chiara Biasi con Chiara Nasti”

Barbara D’Urso ha commesso un’altra clamorosa gaffe durante la puntata di ieri di Live. Ha confuso Chiara Biasi con Chiara Nasti. “Chiara Biasi, la protagonista del caso della settimana”, ha detto la conduttrice per annunciare il suo ingresso in studio e subito dopo ha ripetuto l’errore: “Ecco, Chiara Biasi, felice di conoscerti, sei la protagonista del caso della settimana”. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e fashion blogger seppur perplessa ha ringraziato.

In realtà la protagonista della settimana era stata l’altra fashion blogger, Chiara Biasi, vittima di uno scherzo del programma tv di Italia 1 Le Iene.

SCOPRI LA BIOGRAFIA, LA CARRIERA E LA VITA PRIVATA DI CHIARA NASTI

Gli autori hanno subito richiamato Barbara spiegandole l’errore commesso: “È Chiara Biasi, la protagonista del caso, giusto? No? Ah, ho confuso le due Chiara, certo. Quindi è meglio che io cada nella botola. Amici di Twitter, io non ho capito niente”, ha commentato a caldo in diretta.

Quando ti scambiano per Chiara Nasti e non ti danno neanche gli 80.000€. #noneladurso pic.twitter.com/wBWopGwrAx — Trash Italiano (@trash_italiano) December 9, 2019

L’incredibile e clamorosa gaffe della dottoressa Giò è diventata presto virale, scatenando una raffica di reazioni e ilarità da parte del popolo della Rete.

La stessa Chiara Nasti è intervenuta in una storia pubblicata su Instagram sorridendo ma anche lanciando una frecciatina: “Ma io sono una protagonista sempre. Non avevo capito un ca**o, grazie. Sicuramente non si confonderanno quando dovranno fare il bonifico. Io ora che mi sono rivista sto ridendo più di voi. Non avevo capito un ca**o, ma neanche durante“.

La gaffe di Barbara sta scatenando una serie di esilaranti parodie, imitazioni e meme sui social!