Barbara D’Urso e la gaffe sul capoluogo della Calabria: “È Reggio, non Catanzaro”

Barbara D’Urso ha ripreso in diretta tv a Pomeriggio 5 una concorrente del programma La Pupa e il Secchione sul capoluogo della Calabria, ma ha sbagliato anche lei. La conduttrice campana si è divertita a porre domande di cultura generale alle concorrenti del programma tv di Paolo Ruffini: dalla matematica alla geografia.

La dottoressa Giò è scivolata proprio sul capoluogo di regione della Calabria, pur avendo avuto un genitore nato a Sant’Eufemia di Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria.

Dopo alcune domande sulle tabelline a un’altra pupa, Barbara D’Urso ha incalzato l’altra pupa Martina Evangelista: “Dai, questo è facilissimo. Qual è il capoluogo della Calabria?”. La concorrente del programma tv La Pupa e il Secchione ha risposto inizialmente “Crotone”, poi correggendosi ha detto “Catanzaro”.

La conduttrice tv partenopea l’ha prontamente bacchettata: “Ma non è Catanzaro, è Reggio Calabria!“, usando per l’affermazione un tono anche molto sicuro e deciso.

Un secchione l’ha però sbugiardata e le ha fatto notare l’errore. Barbara visibilmente imbarazzata e in confusione ha poi asserito: “Io, con la mamma nata a Sant’Eufemia di Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, non so che il capoluogo della Calabria è Catanzaro. Sarò io la prima concorrente della prossima edizione de ‘La Pupa e il Secchione’ (ride, ndr)”.

Nell’ultimo periodo la presentatrice tv di Pomeriggio 5, Domenica Live, Grande Fratello e Live – Non è la D’Urso è finita nel mirino del critico d’arte Vittorio Sgarbi, dell’attore Lorenzo Crespi, della conduttrice tv Maria De Filippi e dell’artista Naike Rivelli.

Ma c’è una notizia positiva per i fan di Barbara. Oggi la presentatrice tv di Pomeriggio 5, Domenica Live e Grande Fratello ha siglato la pace con la sua collega Federica Panicucci nel salotto tv di Silvia Toffanin.