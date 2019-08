Barbara D’Urso all‘età di 62 anni è apparsa in costume in piscina per augurare ai suoi fan un mese di relax e ferie proprio con l’arrivo di agosto. Il post social della conduttrice tv di Domenica Live, Pomeriggio 5 e Grande Fratello è stato accompagnato dalla seguente didascalia: “Evviva il primo giorno d’agosto: relax!!!”.

L’ultima foto social della conduttrice tv di Live – Non è la D’Urso ha ovviamente spaccato in due il popolo della Rete. C’è chi ha elogiato la sua bellezza senza tempo e c’è chi invece l’ha accusata di aver ritoccata, e anche abbastanza male, la sua immagine.

I più attenti fan e detrattori della chiacchierata e potente star di Mediaset non hanno risparmiato critiche al vetriolo all’indirizzo di Barbarella e hanno notato numerosi ritocchi virtuali.

“Dai, almeno un ritocco fatto bene… il braccio sinistro è sottilissimo… non si può guardare“, ha scritto un utente facendo notare un’evidente anomalia. E poi ancora: “Guardate il piede a sinistra….“, e ancora “Quanto porti di scarpe il 45?”.

Un’altra utente ha aggiunto: “Dovevi ritoccarla meglio la foto! Almeno più credibile! Fai le prove prima di pubblicare le favole in cui solo tu ci credi“. Un’altra ancora ha sottolineato: “Ma quanto è lungo il braccio?“. E poi ancora: “È talmente ritoccata la foto che il braccio disteso sembra malformato. Ridicola!!!“.

E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con coloro che l’accusano di aver esagerato con Photoshop?

Redazione-iGossip