Barbara D’Urso ha parlato delle colleghe invidiose e ha rivelato che sarà in televisione fino a 90 anni durante l’ultima intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi, che le ha dedicato l’ultima copertina. La presentatrice tv di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso non ha voluto fare nomi, ma ha lanciato un messaggio chiaro e forte alle sue rivali.

La Dottoressa Giò e Bislacca della televisione italiana ha spiegato: «Se mi sento più invidiata o stimata dalle colleghe? Non mi pongo il problema. Io seguo il mio lavoro, non attacco mai nessuna, né giudico il lavoro altrui. Chi è gelosa e vive la sua vita nell’incubo di qualcun’altra ha un problema con se stessa, e io non sono né gelosa, né invidiosa».

Come immagina il suo futuro? La presentatrice tv di Mediaset Barbara D’Urso ha risposto: «Il futuro me lo immagino in tv fino a 90 anni, per la gioia dei miei detrattori e poi, ogni sera, a ballare con i miei amici». I suoi fan sono entusiasti, molto meno i suoi hater!