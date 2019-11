Barbara D’Urso ritira la querela nei confronti di Alberto Dandolo, ma il giornalista non ci sta: “Voglio essere ascoltato”

Barbara D’Urso ha deciso di ritirare la querela nei confronti del giornalista di Oggi e Dagospia, Alberto Dandolo, e dell’autore del profilo Instagram @CarmelitadUrto (un ragazzo sardo). La notizia diffusa da Gossipblog.it è stata accolta con soddisfazione e gioia dal giovane sardo, ma non dal giornalista Dandolo.

La vicenda legale

In questi mesi c’è stato un duro botta e risposta tra Barbara D’Urso e Alberto Dandolo a mezzo di comunicati stampa e post social.

In un video pubblicato sui social, la Dottoressa Giò aveva asserito: “Per circa un anno e mezzo c’è stato un profilo anonimo che aveva preso il mio nome cambiando due vocali, che quotidianamente, più volte al giorno, pubblicava post molto molto insultanti e aggressivi scatenando poi l’odio contro di me, contro i miei figli e contro la mia famiglia. Ad un certo punto, vista l’insistenza, dopo mesi e mesi, ho iniziato ad allarmarmi e a dire ‘ma chi c’è dietro questo profilo’ così tanto ossessionato da me? E ho fatto una denuncia contro ignoti, e la polizia postale, che ringrazio, ha fatto le indagini, e ha scoperto che collegato, anche telefonicamente, con il proprietario di questo profilo, che collaborava con questo profilo, c’era un giornalista”.

Alberto Dandolo aveva replicato sul suo profilo Instagram: “Riguardo l’accorato video di Barbara D’Urso, mi duole dire che evidentemente tale video non era sotto testata giornalistica, visto che la signora omette il succo della vicenda e ne narra solo i dettagli, decontestualizzandoli. Tanto per cominciare, come da me accennato giorni fa, il giornalista di cui non fa il nome sono io, quindi io gli atti li conosco”. Il giornalista del settimanale Oggi aveva poi proseguito: “Che io collaborassi con il profilo carmelitadurto è una affermazione che per ora non ha alcun riscontro legale. Ma la cosa più incredibile che la signora si dimentica di divulgare è che la polizia postale, a seguito di una perquisizione e di un interrogatorio , ha accertato che il creatore e gestore del profilo carmelitadurto è un ragazzo sardo che ha ammesso di essere appunto il creatore e gestore del profilo”.

Dandolo aveva poi asserito: “E sapete chi ha indicato alla polizia postale il ragazzo sardo che si celava dietro a quel profilo? Io stesso! Cosa che la signora sa bene. Pensate quanto mi sentissi corresponsabile di stalking nei confronti della signora se proprio io ho messo la polizia sulla strada giusta. Avrei potuto tacere e farmi i fatti miei dicendo non so nulla, e invece ho collaborato senza alcuna remora. Riguardo i contatti che io intrattenevo con questo ragazzo sardo, erano una goccia nel mare di rapporti che intrattenevo e intrattengo, visto il mio mestiere di giornalista di gossip. E a riprova di quello che dico, elenco quello che di così compromettente, nell’intervallo di tempo di un anno, mi viene addebitato a seguito di lunghe e costose indagini […]”.

Dandolo aveva poi sottolineato: “Il continua anche per me non era certo riferito alla condivisione di contenuti diffamatori, anche perché come emerge dall’analisi dei telefoni e del computer, io non ho mai e dico mai chiesto a questo ragazzo di insultare o minacciare qualcuno. Questo accerterebbe la mia implacabile attività di stalker! Detto ciò, comprendo i ringraziamenti alla postale della signora D’Urso. Ma di questo ne scriverò a tempo debito. Nel frattempo faccio gli auguri a Barbara D’Urso – aveva concluso – per lo spostamento del suo programma il lunedì sera dovuto ovviamente allo sfolgorante successo di ascolti che riscuoteva la domenica”.

Barbara D’Urso ritira la querela

Ora la presentatrice tv di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha deciso di ritirare la querela, ma Alberto Dandolo non ci sta. Sul suo profilo social ha dichiarato: “Confermo che ieri il mio avvocato ha comunicato al pubblico ministero che io, in questa situazione, non posso accettare e confermo di voler essere sentito. Questo è quanto”.

