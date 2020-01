Barbara D’Urso ha silurato Taylor Mega in diretta tv durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso per aver fatto il dito medio alla polizia. In realtà la web influencer, modella ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi doveva intervenire in collegamento solo per il caso Antonella Elia.

Taylor Mega contro Antonella Elia

La famosa e influente ex naufraga vip ha asserito: “Abbiamo colpevolizzato tanto Salvo Veneziano, ma Antonella Elia si è lasciata andare a dichiarazioni altrettanto gravi e l’abbiamo premiata facendola entrare al GF Vip. Ma veramente? Allora se una donna offende un’altra donna va bene”.

L’avvocato di Antonella Elia ha difeso l’ex star di Non è la Rai e ha svelato un aneddoto scottante e scomodo per Taylor Mega: la sua foto social che la ritrae mentre fa il dito medio alla polizia.

Il legale ha asserito: “Ma davvero stai facendo la morale? Taylor Mega ha bullizzato per 48 ore Antonella Elia dopo l’ingresso al GF Vip. Se dobbiamo parlare di violenza perché non parliamo del dito medio che Taylor ha fatto davanti la camionetta della polizia?”.

Barbara D’Urso caccia Taylor Mega

A quel punto è intervenuta la padrona di casa Barbara D’Urso che ha chiesto spiegazioni direttamente a Taylor. La modella ha replicato: “Sinceramente non ricordo. Comunque volevo dire un’altra cosa: per un po’ di tempo vorrei non apparire più in televisione perché devo dedicarmi a un altro progetto”.

La conduttrice tv ha silurato così Taylor: “Ti auguro tanta fortuna per il tuo progetto. Ma ti dico che se fosse vero che hai fatto il dito medio alle forze dell’ordine, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni. Se fosse vero, ma io non penso che sia vero perché lo fanno solo le persone stupide e tu non lo sei. Buona fortuna!”.

La reazione social di Taylor Mega

Taylor Mega ha prontamente cancellato la foto incriminata dal suo profilo social, ma ormai era già in circolazione sul web, e ha realizzato diverse storie in cui ha attaccato Barbara D’Urso e gli autori della trasmissione di Live sottolineando che “è un mese che mi rompono il ca**o di andare in tv e io non ci voglio andare perché sto lavorando ad altri progetti, oggi mi chiamano e mi dicono ‘vieni e fai la dichiarazione che per un po’ non vai in tv perché ti stai impegnando su altri progetti e tu mi vieni a dire ‘non ti chiamiamo per un po’ in tv perché hai fatto quest’azione?”.

Taylor ha poi precisato: “Ero io che avevo detto che non ci volevo venire perché mi volevo prendere un periodo di pausa e concentrarmi su altre cose, anche perché non sono presa in considerazione per come vorrei essere presa e oggi mi è stata ribaltata la cosa così. Io ero d’accordo con gli autori, io sono allibita, non ho parole… non so se pubblicare le conversazioni con gli autori, adesso me ne sbatto le pae parlo perché è allucinante questa presa di posizione di Mediaset nei miei confronti, non ho parole”.