Barbara D’Urso stuzzica Taylor Mega a Live: “Hai bevuto uno spritz?”

Barbara D’Urso ha stuzzicato Taylor Mega durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. La bellissima e sensuale modella e web influencer ha avuto difficoltà a seguire il programma in collegamento da Sharm.

La padrona di casa ha colto l’occasione al volo per stuzzicare e fare qualche battutina in diretta tv: “Ti sei fatta uno spritzettino?”. La domanda ironica della Dottoressa Giò ha scatenato ilarità e applausi in studio e da casa.

Quando cerchi di farti notare ma niente… ???#noneladurso pic.twitter.com/WwIpaMYmPW — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 12, 2019

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e web influencer ha spiegato di avere problemi audio e video: “Non ho bevuto niente”.

L’ex flirt del potente manager di Formula 1, Flavio Briatore, si è così giustificata: “Se intervengo in ritardo è perché sono in differita”.

Redazione-iGossip