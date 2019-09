Barbara D’Urso vittima di un brutto incidente: la reazione della conduttrice agli attacchi degli hater

Barbara D’Urso è stata vittima di un brutto incidente. La famosa, influente e chiacchierata conduttrice tv di Mediaset tornerà lunedì 9 settembre in video per dare il via alla nuova edizione di Pomeriggio 5 e il 15 settembre debutteranno le nuove edizioni di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. La dottoressa Giò è apparsa con il collare su Instagram e ha voluto spiegare ai suoi 2,3 milioni di follower che cosa è successo alcuni giorni fa.

La reginetta di Mediaset, Barbara D’Urso, ha condiviso alcuni video con i suoi sostenitori accompagnati dalla seguente didascalia: “Eccomi qua, preferivo non raccontarlo, ma a questo punto meglio che sappiate da me la verità!!!”. Il tutto accompagnato dagli hashtag #viverecongioia #grazieatutti #viamo #colcuore.

La presentatrice campana del Grande Fratello ha voluto raccontare tutta la verità sull’incidente: “Eccomi qua. Vi ho nascosto una cosa già da un po’ di giorni, la cosa è questa (e indica il collare n.d.r). Volevo evitare si sapesse. Una settimana fa ho avuto un incidente, sono scivolata, sono caduta in maniera pericolosa. Una grande lastra di cristallo mi è entrata qui (tra la testa e il collo n.d.r). Per molto tempo ho avuto insensibilità alla mano e a un braccio. Questa cosa mi ha insegnato che tutto può capitare in un minuto – ha aggiunto – e mi conferma che la vita va vissuta con gioia. Io sto benissimo, per girare i promo mi tolgo il collarino, le foto le ho fatte un po’ di spalle di spalle per evitare in questi giorni. Lunedì torno in diretta”.

Infine ha lanciato un messaggio molto positivo nei confronti di coloro che l’attaccano sempre e comunque sui social, i cosiddetti hater: “Mi dicono che alcuni odiatori hanno sbirciato nelle mie storie e hanno visto alcuni medicinali e dicono che sono contro l’osteoporosi o l’artrosi. Da una settimana prendo miorilassanti e antidolorifici, contro le vertigini, contro la nausea, mi dispiace per voi ma l’artrosi o l’osteoporosi non ce l’ho. Vi auguro tanta gioia?”.

Buona guarigione Barbara!

