Belen Rodriguez a Che tempo che fa: “Prigioniera del mio personaggio”

Belen Rodriguez è tornata ospite in Rai a Che tempo che fa. La showgirl, modella, stilista e conduttrice tv argentina naturalizzata italiana ha dichiarato di essere prigioniera del suo personaggio. Com’è la vera Belen? “Le immagini che pubblico sono un fermo immagine – ha dichiarato la presentatrice di Tu sì que vales -, se io vi invitassi a casa mia scoprireste che sono più comica di come mi racconto. La verità è che sono prigioniera del mio personaggio e continuo a fare la fenomena”.

Belen Rodriguez – Foto: Facebook

Belen è seguitissima sui social, in particolar modo su Instagram dove vanta 9 milioni di followers, ma lei resta con i piedi di piombo: “Sono tanti considerando che non sono un successo mondiale! Sono famosa solo in Italia e un po’ nel mio Paese”.

La conduttrice tv di Tu sì que vales ha poi speso parole al miele nei confronti della sua mentore Maria De Filippi. La moglie del ballerino professionista e conduttore di Made in Sud, Stefano De Martino, ha dichiarato: “Maria De Filippi mi ha insegnato a osservare le persone quando si lavora in televisione. Lei è un’osservatrice pazzesca. Sono tanti anni che lavoro con lei, ormai la guardo con la coda nell’occhio e capisco cosa pensa”.