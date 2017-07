Belen Rodriguez è ancora innamorata di Stefano De Martino? Il rumor sull’ex coppia vip del jet set nazionale torna in auge dopo che la star tv Simona Ventura ha rivelato la sua opinione durante la seconda puntata di #Estate, il format che racconta in tv il Chi Summer Tour 2017. In quest’ultimo anno la compagna di Gerò Carraro è stata a contatto sia con Belen che con Stefano per via della seconda edizione del programma tv di Canale 5, Selfie – Le cose cambiano.

A tal proposito la conduttrice tv di Selfie – Le cose cambiano ha dichiarato: “Credo sia ancora innamorata di Stefano De Martino, tutti subiscono un po’ il fascino del ballerino”.

La star tv Simona Ventura ha poi smentito l’indiscrezione relativa alle nozze con Carraro: “Gerò è l’uomo della mia vita, ha un grande fascino. Con lui le mie cose sono cambiate, eccome se sono cambiate, grazie a Dio. Con il matrimonio ho già dato. Non è vero che il prossimo anno mi sposo, come scrivono. Noi stiamo bene così e sono terrorizzata all’idea di iniziare a pensare a chi devo invitare e a tutte le noie del matrimonio“.

Per quanto riguarda la sua famiglia allargata, SuperSimo ha dichiarato: “Il tempo passa e me ne accorgo dai miei figli che crescono: Giacomo è ancora un bambinone, Niccolò negli ultimi due anni si è trasformato tra dieta e calcio. Le sue fidanzate? Non le conosco perché appena chiedo di presentarmele sono già sparite. Caterina, invece, è una bambina d’altri tempi, è speciale. È arrivata in un momento fantastico, mi ha aiutata a uscire da tutto quello che ho sofferto. Non rinnego nulla della mia vita. Nemmeno la mia partecipazione all’Isola dei famosi come concorrente, scelta radicale e rischiosissima. Ma ho voglia di tornare com’ero, con una carica diversa”.

Non poteva di certo mancare un riferimento al suo ex marito nonché inviato dell’Isola dei famosi 2017 Stefano Bettarini: “Mi sono resa conto che si può non essere più sposati ma bisogna continuare a essere genitori. C’è intenzione di condivisione con Stefano da parte di entrambi”.

Una grande donna, mamma e professionista!