Belen Rodriguez commenta la presunta tresca tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino

Belen Rodriguez ha commentato la presunta tresca tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino in un durissimo post condiviso su Instagram Story. Dopo l’ultimo scoop svelato dal settimanale Oggi, la celebre e influente star tv argentina naturalizzata italiana ha voluto prendere posizione smentendo categoricamente questo potente rumor che circola da settimane sul web e sulla carta stampata.

Lo scoop del settimanale Oggi

Il settimanale Oggi ha insistito su questa presunta liaison clandestina tra Stefano e Alessia Marcuzzi: «Durante il lockdown Belén Rodriguez stava giocando con il figlio Santiago con l’iPad di Stefano De Martino. E nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i messaggi whatsapp che Alessia Marcuzzi stava mandando all’iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili».

La smentita di Belen

Belen ha spazzato via i gossip di questi ultimi giorni su Instagram Story: «Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere. Appunto decideremo insieme come muoversi perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca***te che ho letto in questi giorni».

Resta il fatto che oggi Belen è in love con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Il ballerino professionista e conduttore tv di Made in Sud, Stefano De Martino, è stato immortalato in compagnia di Mariana Rodriguez in barca. E Alessia Marcuzzi? La conduttrice si trova in Costiera Amalfitana in compagnia di amiche.