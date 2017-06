Belen Rodriguez è incinta di Andrea Iannone? La star tv, stilista, modella e showgirl argentina naturalizzata italiana diventerà mamma per la seconda volta? Il rumor sulla presunta gravidanza bis di Belen Rodriguez è iniziato a circolare con una certa insistenza sul web negli ultimi giorni, scatenando la macchina del gossip. L’indiscrezione si è diffusa rapidamente in Rete dopo che Belen aveva pubblicato una foto ambigua su Instagram in cui comparivano alcuni integratori utilizzati in stato interessante…

La bellissima e sensuale showgirl argentina Belen Rodriguez non è incinta! La reginetta indiscussa di Instagram e Facebook del jet set italiano non diventerà mamma bis molto presto!

La sua collega Michelle Hunziker ha infatti dichiarato al settimanale di gossip Chi: “Confermo e aggiungo che Belen non è l’unica vittima dei miei consigli. Lei mi ha chiesto come facessi ad avere una bella chioma e io le ho segnalato un integratore. Tutto qui. Colpa mia, non è incinta. Chiedete conferma ad Andrea Iannone…”. La smentita di Michelle sulla sua collega di Striscia la notizia sta facendo rapidamente il giro della Rete.

I fan di Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono rimasti delusi e amareggiati.

C’è da dire però che diverse settimane fa Belen aveva espresso il desiderio di diventare di nuovo mamma durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin per Verissimo. “Sono sempre stata molto impulsiva – aveva sottolineato l’inviata della seconda edizione di Selfie – Le cose cambiano – Prima scambiavo il sentimento reale con le emozioni. Adesso prima di fare di nuovo un passo così importante come il matrimonio ci rifletto tanto. Ora non potrei mai sposarmi, è passato solo un anno e mezzo dalla separazione. Vado piano, piano, con più saggezza. Farò altri due figli con Andrea”.

