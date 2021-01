Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese: Stefano De Martino non l’ha presa bene

Belen Rodriguez è incinta di Antonino Spinalbese? Secondo figlio in arrivo per la celebre, popolare e seguitissima showgirl, modella, conduttrice tv e influencer argentina naturalizzata italiana? Il rumor serpeggia con insistenza sul web e sulla carta stampata da diversi giorni. Al momento i due futuri genitori (?) non hanno confermato né smentito, ma le indiscrezioni sono sempre più insistenti.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese – Foto: Instagram

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono davvero molto innamorati, affiatati e felici. Tra loro ci sono 11 anni di differenza, ma si sa che in amore questo aspetto è davvero relativo e poco importante. Anche le rispettive famiglie sono entusiaste del loro amore.

Ora però gli occhi sono tutti puntati sul pancino di Belen. L’indiscrezione sulla presunta gravidanza bis della conduttrice tv di Tu sì que vales sarebbe arrivata anche all’orecchio di Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez. Secondo alcune fonti, il conduttore tv e ballerino professionista napoletano Stefano De Martino non l’avrebbe presa bene. D’altronde, lui e la conduttrice argentina sono stati insieme fino alla scorsa primavera e chissà che il ballerino non avesse intenzione di riconquistarla.

A presto con nuove news e indiscrezioni su Belen, Stefano e Antonino!