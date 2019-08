Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino per la seconda volta? Arriva la smentita

Belen Rodriguez è incinta di Stefano De Martino per la seconda volta? Arriva la smentita ufficiale con tanto di certificato medico per la sua assenza durante il primo giorno di registrazione della nuova edizione di Tu sì que vales. La star tv argentina sembra essere concentrata sul riprendere tranquillamente la sua carriera e il suo percorso professionale.

Il rumor sulla presunta gravidanza bis di Belen si era diffuso alcuni giorni fa per via della sua assenza negli studi tv di Tu sì que vales. L’indiscrezione era stata diffusa dal settimanale Oggi, che aveva ricostruito ciò che sarebbe successo dietro le quinte del programma di Canale 5: «A suggerire che la bella argentina possa essere nuovamente in dolce attesa è il recente malore – si leggeva su Oggi – che dicono l’abbia costretta a saltare la registrazione della prima puntata della nuova edizione di Tu sí que vales».

La moglie del conduttore di Made in Sud ha però presentato un regolare certificato medico per spiegare come mai non potesse essere in studio e non c’è nessuna gravidanza in ballo. Infatti il giorno dopo la famosa e popolare showgirl e conduttrice tv argentina naturalizzata italiana ha preso il suo posto all’interno della trasmissione al fianco di Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, ricomponendo il trio di conduttori confermato in blocco dall’ultima edizione dello show.

A quanto pare i numerosi fan di Belen e Stefano De Martino devono attendere ancora un po’ per il lieto annuncio.

Redazione-iGossip