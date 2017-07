Belen Rodriguez è stata scelta come testimonial del McDelivery Day in Italia. La donna più influente, potente, sexy e affascinante dello show business italiano è la protagonista della nuova campagna McDonald’s che celebra in tutto il mondo l’arrivo del servizio McDelivery. La fidanzata del pilota italiano di motociclismo Andrea Iannone ha recapitato in prima persona alcuni ordini a domicilio a clienti ignari, le cui reazioni sono state catturate in un divertente video che è diventato virale!

A bordo di una bicicletta e in shorts, la stilista e modella argentina naturalizzata italiana ha consegnato a una giovane coppia e a due amici al parco il proprio ordine McDonald’s, tra lo stupore dei clienti.

McDonald’s ha scelto una testimonial vip d’eccezione per promuovere il servizio di consegne a domicilio che arriva ovunque: a casa, seduti sul proprio divano, in ufficio durante la pausa pranzo o in qualsiasi altro luogo.

Al momento il servizio è attivo a Milano (23 ristoranti) e Roma (13 ristoranti) dove è possibile gustare il proprio hamburger preferito, ma anche patatine, bibite, dolci e gelati ordinando tutto tramite la app di Glovo, partner ufficiale del servizio. Entro il mese settembre, il servizio sarà esteso a tutta la città di Roma e a seguire McDelivery farà il suo arrivo anche in altre grandi città italiane.

Intanto sul web spopolano sia le foto che il video della campagna, dove la conduttrice di Tu sì que vales sfoggia il suo sorriso contagioso e il suo fisico mozzafiato per la gioia dei suoi numerosissimi ammiratori. Il successo della campagna con Belen protagonista è assicurato!