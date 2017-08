Belen Rodriguez quasi nuda a Ibiza: le foto mandano in tilt la Rete

Belen Rodriguez è tornata ad essere super hot ed esplosiva sui suoi profili Facebook e Instagram. Le sue foto della bollente vacanza a Ibiza stanno mandando in delirio la Rete… La sexy star tv, stilista, showgirl, modella e imprenditrice argentina naturalizzata italiana sta regalando siparietti molto piccanti ai suoi follower. La fidanzata del pilota italiano di motociclismo Andrea Iannone è tornata in Spagna dopo aver girato a Los Angeles lo spot con le dive della moda internazionale Alessandra Ambrosio e Shanina Shaik per il brand di punta della Swarovski International Holdings di Zurigo.

Ha festeggiato i 6 milioni di follower su Instagram con questo nuovo spot della Swarovski International Holdings e ha voluto condividere questo suo ennesimo traguardo, regalando due immagini piccanti ai suoi ammiratori.

AGUA• ??? #españa @mefuireal Un post condiviso da Belén Rodriguez ???? (@belenrodriguezreal) in data: 5 Ago 2017 alle ore 10:48 PDT

Foto e video sensuali che hanno fatto rapidamente il giro della Rete, scatenando una raffica di complimenti, like, condivisioni e reazioni positive. Non mancano ovviamente le critiche di coloro che l’accusano di abusare di Photoshop e altri ancora che la criticano per non aver fatto la ceretta alle braccia…

Nuovo talento di tu si que vales! ??? #vivalebolle Un post condiviso da Belén Rodriguez ???? (@belenrodriguezreal) in data: 5 Ago 2017 alle ore 13:37 PDT

La sensuale soubrette Belen Rodriguez è abituata alle critiche e alle polemiche, spesso sono davvero ridicole e volgari, e non dà più peso da tempo ormai.

La famosa e popolare star tv argentina, che si è rifatta il seno e secondo i bene informati anche il Lato B che fa impazzire milioni di fan, è finita di recente al centro del gossip per un presunto e quasi improbabile ritorno di fiamma con l’ex marito, il ballerino napoletano di Amici di Maria De Filippi Stefano De Martino. L’indiscrezione è stata lanciata dal lookologo di Detto Fatto Giovanni Ciacci a Pinocchio, popolare trasmissione di Radio Deejay condotta da Diego Passoni e La Pina: “Sento che state dando delle notizie, ma non date la notizia del giorno – ha detto Giovanni – Sta succedendo quello che noi tutti della cronaca rosa e del mondo dorato del gossip stiamo aspettando da tutta l’estate. Sta succedendo, ci siamo quasi, anzi è già successo. Notizie da Ibiza dicono che Belen è tornata con Stefano De Martino”. Sarà vero o è solo l’ennesimo rumor infondato?