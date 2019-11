Belen Rodriguez smentisce il flirt con Andrea Damante: “Deliranti e false notizie sul mio conto”

Belen Rodriguez ha smentito il flirt con l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, Andrea Damante, e la presunta rivalità con la web influencer ed esperta di tendenze Giulia De Lellis su Instagram Story. La star tv, showgirl e modella argentina naturalizzata italiana è stata molto determinata e categorica.

La conduttrice tv di Tu sì que vales è davvero stanca di pettegolezzi e indiscrezioni infondate, tra cui il finto flirt segreto con Andrea Damante.

“Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip – ha scritto Belen -. Ma visto che ciò non accade mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti false notizie sul mio conto”.

Lo scorso mese la rivista di cronaca rosa diretta da Signorini aveva lanciato così il rumor bomba: “Un pettegolezzo, rimasto segreto per molti mesi, infiamma il mondo del gossip: si sussurra di un rapporto clandestino, parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello“.

Redazione-iGossip