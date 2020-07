Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: i commenti di Signorini, Alessi e Brindani

Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: il triangolo dell’estate 2020 continua a far parlare e infiammare la calda stagione. A parlare di questo intreccio fragoroso sono stati i direttori dei settimanali di cronaca rosa Alfonso Signorini, Roberto Alessi e Umberto Brindani.

Alfonso Signorini, insieme a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ha parlato in questi termini della vita privata dell’ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi e conduttore di Made in Sud: “Stavamo parlano di De Martino e la sua nuova frequentazione. Stefano De Martino usciva con Mariana Rodriguez. Ma è già finita? Si sono già mollati. Ma lui non stava con Alessia Marcuzzi?”.

Roberto Alessi ne ha parlato al programma di Raiuno, La Vita in Diretta Estate: “Le corna a volte sono un toccasana per il rilancio delle carriere. Era un momento un po’ di down per Belen, succede questa cosa che ancora non si è capito perché loro dicono che assolutamente sono rimasti sempre fedeli, e dato che i personaggi non raccontano mai bugie, mai, allora deve essere vero che sono assolutamente fedeli per cui io gli credo però mai si è parlato di loro così come in questo periodo. Alla fine è meglio un divorzio sereno di una convivenza imposta perché non si può fare altrimenti […] Le corna prima o dopo il matrimonio capitano a tutti!”.

Brindani ha dichiarato a RTL 102,5: “Alcune coppie di vip non hanno retto, più che nuove coppie in questo periodo ci sono da raccontare separazioni, la più clamorosa riguarda Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con lo scandaletto di presunto tradimento con Alessia Marcuzzi”.

