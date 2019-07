Bella Thorne è pansessuale, la fidanzata di Benjamin Mascolo ribadisce: “Posso essere attratta da chiunque a prescindere dal genere”

Bella Thorne è pansessuale. La fidanzata del cantante italiano Benjamin Mascolo ha ribadito che può essere attratta da chiunque, a prescindere dal genere. La 21enne attrice, cantante e rapper statunitense, che è conosciuta principalmente per aver interpretato Cece Jones nella serie Disney Channel A tutto ritmo e Paige Townsen nella serie teen drama Famous in Love, ha parlato apertamente e senza censure del suo orientamento sessuale durante un’intervista rilasciata a Good Morning.

L’ex fidanzata della youtuber e influencer Tana Mongeau, ha spiegato che occorre amare, senza barriere e pregiudizi legati al genere sessuale, in assoluta libertà, non precludendosi alcuna opportunità.

La fidanzata di Benjamin Mascolo ha esplicitato il senso del suo intendere la pansessualità: “Ero già pansessuale, solo che non lo sapevo. Quando mi hanno spiegato il significato della parola, io mi ci sono ritrovata. Mi piace ciò che mi piace e non mi importa genere, che sia maschio o femmina o chissà che altra cosa. Io posso essere attratta da chiunque a prescindere dall’identità di genere. Non ci sono limiti, posso vedermi con chiunque. Amo qualcuno per la sua anima e non per altro”.

Amare senza etichette, barriere e confini di genere. Bella Thorne è davvero orgogliosa e felice del suo orientamento sessuale. Anche i suoi fan hanno accolto con gioia ed entusiasmo il suo coming out “pansessuale”.

