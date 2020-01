Benedetta Bosi ha stroncato il potente e ricco manager e imprenditore Flavio Briatore durante l’ultima intervista rilasciata a Domenica Live di Barbara D’Urso. La 20enne studentessa di Giurisprudenza alla Statale di Milano ha rivelato che tra lei e Briatore non è mai nata una storia d’amore.

Benedetta ha spiegato che Flavio Briatore l’ha delusa molto. La giovane ha dichiarato: “Premetto che per me non c’è problema se persone con differenza d’età importante decidono di stare insieme. Ma tra di noi non è mai iniziata una storia. Ci siamo conosciuti due mesi fa a Montecarlo, a una cena cui ho partecipato con delle mie amiche. Lui mi ha presentato dei suoi amici, che mi hanno proposto di fare una vacanza con loro. I miei genitori erano d’accordo, così sono andata a Malindi con queste otto persone”.

Per poi proseguire: “Siamo andati in jet privato da Montecarlo a Roma, abbiamo dormito in albergo, ognuno in camera per conto suo. Poi siamo partiti per Malindi. Sono uscite le prime foto. C’è stato un bacio a stampo, che per me non implica nulla. Non siamo andati oltre, è stato il primo e l’unico”.

Non solo non è sbocciato nessun amore, ma anche la loro amicizia è giunta al capolinea: “Tra di noi è nata come un’amicizia, che poi non è andata in porto. Adesso non ci sentiamo più, si sono raffreddati i rapporti. Io ho un carattere forte, dico le cose in faccia, dico la mia opinione. I nostri caratteri hanno cozzato, è stata una serie di cose. Io davo la mia opinione su certi argomenti, non riuscivo a stare zitta. Non andiamo d’accordo. Io non ho mai provato per lui piacere fisico”.

In realtà l’imprenditore aveva dichiarato al settimanale di cronaca rosa Chi di averla lasciata tramite sms. Ma anche su questo punto Benedetta Bosi ha dissentito: “Lui ha detto dopo un mese che mi aveva lasciato tramite un sms. Non è assolutamente vero, perché non siamo mai stati insieme. E poi un uomo che si vanti di aver lasciato una donna con un sms non è il massimo. Non ce l’ho con lui, ma mi sento offesa sul piano umano. Avevo aspettative su di lui, sulla sua intelligenza. Mi aspettavo da lui parole di difesa e apprezzamento. Quando io ho sempre difeso lui sui social. Mi ha deluso”.

Benedetta ha inoltre smentito la notizia secondo la quale Briatore avrebbe acquistato casa a Milano: “Non è vero, io vivo qui da 4 anni e i miei genitori stanno benissimo”.