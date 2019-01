Benedetta Mazza criticata sui social: “Ho la fortuna di avere certi privilegi, dov’è il problema?”

Benedetta Mazza è stata duramente criticata sui social perché è stata duramente accusata di essere una privilegiata dal popolo della Rete. La showgirl e modella è stata criticata anche perché vuole apparire a tutti i costi come una ragazza semplice.

L’ex concorrente bionda del Grande Fratello Vip 3 è stata criticata di pubblicizzare prodotti costosissimi e di alloggiare in appartamenti lussuosi che le sue follower, ovviamente, non potrebbero permettersi e la critica è terminata con un elogio a Giulia Salemi che, al contrario della Mazza, sarebbe una vera ragazza semplice.

La soubrette Benedetta Mazza ha asserito: “Non capisco quale sia il problema se ho la fortuna di alloggiare in un posto come questo… Sono esattamente consapevole di come giri il mondo. Ho fatto diversi lavori nella mia vita e non devo ringraziare nessuno se non me stessa. Di conseguenza – ha proseguito l’ex fidanzata del calciatore Daniel Osvaldo -, ora che ho la fortuna di godere di certi privilegi non capisco quale sia il problema. L’umiltà di una persona non si misura da ciò che la circonda ma dal tipo di atteggiamento che ha nei confronti di cose, persone e avvenimenti”.