Benjamin Mascolo silura Barbara D’Urso per un servizio trasmesso da Live: “Trash televisivo del ca**o”

Benjamin Mascolo ha silurato la conduttrice tv Barbara D’Urso per un servizio trasmesso da Live. Durante la puntata di ieri di Live – Non è la D’Urso è stato mandato in onda un servizio sulla relazione poliamorosa del cantante del duo musicale Benji e Fede con la diva hollywoodiana Bella Thorne e un’altra ragazza.

Il cantante si è sfogato su Instagram Story, dopo aver partecipato a Che tempo che fa di Fabio Fazio. L’artista ha sottolineato: «Cosa ho fatto di male per meritarmi del trash?». Per poi aggiungere: «Quando mi coinvolgono in quel trash televisivo del ca**o».

Benjamin ha invece riservato parole di stima e apprezzamento nei confronti del conduttore di Mamma Rai: «Stasera da Fazio a Che tempo che fa è stato bellissimo. Ha dato spazio a noi come artisti e come persone. Nella storia di prima mi riferisco a un tipo di televisione molto diverso, fatto di gossip e trash, a cui non voglio appartenere. Ci tenevo a chiarire».

Benjamin Mascolo e la sua storia con Bella Thorne

Alcuni giorni fa Benjamin aveva parlato della sua storia poliamorosa con Bella Thorne a Grazia. La famosa star di Hollywood non ha mai negato il suo orientamento pansessuale. Il cantante italiano del duo musicale Benji e Fede aveva spiegato al settimanale Grazia: «Faccio la spola tra Modena e Topanga, una zona a 40 minuti da West Hollywood. Bella ha una casa bellissima, in cima a una montagna. Ce ne stiamo lì o prendiamo le biciclette e andiamo in giro. Bella è la donna più intelligente e mentalmente aperta che io abbia mai incontrato nella mia vita».

Per quanto riguarda il matrimonio e i figli è ancora presto, c’è tempo!

Redazione-iGossip