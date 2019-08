Beppe Convertini è gay? Il conduttore tv non vuole parlare di Giovanni Cavaretta, il suo presunto ex fidanzato che dichiarò alcuni anni fa a Gay.it di aver avuto una storia d’amore top secret proprio con il conduttore di La vita in diretta estate.

Convertini non ha mai confermato la versione del cantante lirico Giovanni Cavaretta. Ad anni di distanza però un giornalista di Diva e Donna ha chiesto al conduttore de La Vita In Diretta Estate qualche informazione in merito a questa storia.

Il giornalista ha chiesto al conduttore tv: “Hai avuto storie diverse. Donne e uomini a quanto sembra. Ho letto di un tuo ex compagno, Giovanni, che racconta a Gay.it dei vostri cinque anni insieme”.

Il presentatore Rai però non ha voluto parlare di questa vicenda: “Di questo non voglio parlare. Posso solo dirti che l’amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi”.

Redazione-iGossip