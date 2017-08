BergamoSex 2017 si avvicina. Il weekend più lungo, hot e piccante dell’anno si celebrerà l’1, il 2 e il 3 settembre alla discoteca il Bolgia di Osio Sopra, in provincia di Bergamo. La dodicesima edizione della Fiera dell’Eros, promossa sempre dall’anchorman lombardo Corrado Fumagalli, prevede un programma ricco di eventi live, lotta nel fango, sexy car wash, performance no-stop, spettacoli eros e tanto altro ancora con attrici e attori hard.

Tra le super ospiti di questo mega evento hard spiccano la celebre, amata, sexy e social attrice a luci rosse Amandha Fox, l’ex compagna del critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi Vittoria Risi, le celebri dive dell’eros Milly D’Abbraccio e Priscilla Salerno, poi Sofia Cucci, Michelle Ferrari, Beatrice Reyes, Noemi Blonde e tante altre ancora: da Kira Ross a Ramona Pepe, da Eden Mal a Nina Hernandez, dall’ex compagna di Andrea Diprè Sofia Neri a Valery Vita fino a Catrin Love e tante altre ancora!

Come ben ricorderete lo scorso anno Amandha Fox e Vittoria Risi regalarono un siparietto hard e lesbo molto bollente ai visitatori del BergamoSex 2016. Concederanno il bis anche quest’anno per la gioia e gli ormoni dei loro appassionati e scatenanti fan? Staremo a vedere!

Anche la presenza maschile è ben rappresentata al BergamoSex 2017: ci saranno Manuel Frigerio, Luciano Camisana e Federico Vassallo.

Come avviene ormai da diversi anni il competente staff del BergamoSex ha predisposto tutto al fine di accogliere alla kermesse orobica il pubblico delle grandi occasioni, il quale per undici edizioni consecutive ha sempre assiepato in ogni ordine di posto la struttura.

Il debutto della dodicesima edizione di BergamoSex è previsto per le ore 15.30 di venerdì 1 settembre. L’incolumità dei visitatori sarà garantita da un efficiente e professionale servizio di vigilanza e sorveglianza coordinato sempre dalla stessa proprietà del Bolgia.