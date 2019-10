Bernardo Corradi e la crisi matrimoniale con Elena Santarelli: “Dopo la scoperta del tumore di nostro figlio, ci siamo allontanati”

Bernardo Corradi e la crisi matrimoniale con Elena Santarelli. La conduttrice tv e showgirl ha rivelato che dopo la scoperta del tumore del figlio Giacomo, si sono allontanati. Il periodo di crisi è durato fortunatamente poco.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi formano una delle coppie vip più longeve e belle del jet set nazionale. Il loro matrimonio è entrato in crisi per un periodo durante la malattia del primogenito della coppia.

Come riporta Il Giornale, Elena Santarelli ha dichiarato: “Subito dopo la scoperta del tumore, per qualche settimana io e Corrado ci siamo allontanati. Ognuno voleva vivere il dolore a modo suo, poi però abbiamo combattuto insieme. Io sono stata spesso nervosa, intrattabile, ma mio marito è stato bravo a sopportarmi”.

Il periodo di crisi è stato superato in tempi brevi. L’ex calciatore nonché attuale allenatore della nazionale Under-16 italiana e la moglie hanno trovato insieme la forza di affrontare una terribile sfida da genitori.

Cinque mesi fa Giacomo Corradi ha vinto la sua battaglia contro il tumore al cervello. Il baby vip di 9 anni ha finito le cure e ora sta bene. La malattia del primogenito di Elena Santarelli e Bernardo Corradi è stata finalmente sconfitta. La conduttrice tv Elena Santarelli ha più volte dichiarato che i prossimi cinque anni e per altri anni seguiranno dei controlli in cui si spera che la malattia non si ripresenti più.

Oggi, alla fine del lungo tunnel, Elena e Bernardo sono ancora in piedi con Giacomo e Greta, la secondogenita di 3 anni, ma non pensano ancora ad allargare la famiglia: “Quando metti al mondo un figlio non ti rendi conto di tante cose – ha detto Elena al settimanale F -, non pensi certo a quelle brutte. In questo caso sarebbe veramente rischioso per me, devo prima riprendermi, recuperare me stessa”.

