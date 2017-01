Biagio D’Anelli del Grande Fratello: che fine ha fatto?

Biagio D’Anelli ha partecipato al Grande Fratello 11 e dopo alcuni flirt e paparazzate è praticamente scomparso dalle scene. Che fine ha fatto? L’ex gieffino pugliese ha rilasciato un’intervista al settimanale di gossip Nuovo Tv in cui ha parlato del suo lavoro e di tanto altro ancora. “Da tempo mi occupo di organizzare eventi e di lavorare con gli artisti – ha dichiarato Biagio alla rivista di cronaca rosa -, lo facevo ancor prima di entrare al GF. All’inizio mi muovevo solo in Puglia (…) ora la mia attività si è allargata in tutta Italia. Gestisco contratti televisivi e serate per conto di volti già famosi, ma si rivolgono a me anche tanti ragazzi e ragazze che aspirano a entrare nel mondo dello spettacolo”.

E’ diventato una specie di manager o meglio ancora di talent scout. “Le richieste sono molteplici – ha affermato Biagio D’Anelli del GF11 – c’è chi mi chiede come si fa a diventare tronista, chi sogna di partecipare a un reality e chi, invece, ha una band e vorrebbe farsi largo nel mondo della musica. Le ragazze spesso sognano di fare le modelle o le showgirl“.

Quali sono i suoi consigli? Cosa propone ai giovani e aspiranti modelli, attori e musicisti? “Devono mettere tutta la loro determinazione in ciò in cui credono – ha detto l’ex concorrente foggiano del Grande Fratello 11 – Se vuoi diventare un cantante, devi seguire i miei consigli e frequentare la scuola adatta. Se, invece, mi accorgo che un ragazzo, o una ragazza, ha talento nella recitazione, suggerisco il giusto corso per attori, Io per primo, dopo il GF, ho deciso di tentare la strada dei casting per il cinema – ha continuato Biagio D’Anelli -, piuttosto che aprire bottiglie di champagne durante le serate in discoteca. Ho studiato e mi sono dato da fare. Ed è questo che i miei assistiti devono imparare”.

Con i suoi clienti è sempre piuttosto professionale e molto schietto. Non ama prendere in giro nessuno. “Se qualcuno non va bene – ha fatto sapere Biagio del GF11 -, glielo dico subito, magari peccando di insensibilità. È inutile prendere per i fondelli le persone”.

Ma D’Anelli come ama definirsi? “Io mi considero semplicemente un professionista – ha raccontato Biagio a Nuovo Tv – che sa darsi da fare”.

Prima della fine dell’anno, Biagio ha scritto questo bellissimo messaggio di auguri per il 2017 sul suo profilo Facebook: “Quando sta per finire un anno ci si volta per vedere le cose belle e brutte che sono accadute. Ora però si guarda al futuro con tanta carica e tante aspettative perché il meglio deve ancora venire!!! Auguri a tutti Voi”.