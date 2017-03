Bianca Atzei festeggia 30 anni e lancia un messaggio forte ai suoi fan

Bianca Atzei ha festeggiato 30 anni con una foto modificata con un’applicazione in cui appare con il viso rugoso e ha lanciato un messaggio forte e chiaro ai suoi fan. In occasione del suo 30esimo compleanno l’artista di Ora esisti solo tu, che è ispirata alla storia d’amore di Bianca Atzei con Max Biaggi, ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Oggi mi sono svegliata così, con qualche ruga in più, un segno per ogni volta che ho sofferto o gridato di felicità. Questa sono io oggi a 30 anni con la consapevolezza di una donna che se ne frega di dover apparire figa in una foto, ma felice di compiere le sue trenta primavere con il suo mondo fermo e perfetto… Buon compleanno a chi come me ha le palle, si diverte e si prende in giro ma si ricorda che si vive solo il tempo in cui si ama. Grazie di cuore a tutti”.

Bellissima e dolcissima la dedica d’amore che l’ex campione di motociclismo Max Biaggi ha dedicato alla sua anima gemella sul suo profilo Instagram: “Auguri Amor mio 30 anni e 1 giorno e sei sempre un ?!!! #unicaerara #oraesistisolotu #delicatababy”.

Auguri Bianca anche da parte della nostra redazione!