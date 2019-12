Bianca Atzei non è incinta di Stefano Corti: la smentita della iena

Bianca Atzei non è incinta di Stefano Corti. L’inviato del programma tv di Italia 1, Le Iene, ha smentito con ironia il rumor diffuso dal settimanale Diva & Donna. Nessun bebè in arrivo per la coppia vip del jet set italiano.

Bianca Atzei e Stefano Corti – Foto: Instagram

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha finalmente archiviato del tutto la precedente e chiacchierata storia d’amore con il campione di motociclismo Max Biaggi. Dopo aver sofferto le “pene d’amore” per la rottura con Biaggi, Atzei è tornata a sorridere in amore grazie alla iena.

Bianca Atzei e Stefano Corti fanno sul serio. Dalla scorsa primavera sono andati a convivere. Ma almeno per il momento non è in arrivo la cicogna.

La famosa cantante ha sfoggiato il ventre piatto nelle Instagram Stories. La iena Stefano Corti ha smentito la gravidanza di Bianca con una fotografia posata davvero divertente e particolare condivisa con i followers. La stimata artista ha annuito all’inviato delle Iene che poi ha annunciato: “Ok, allora visto che la notizia è importante ve lo diciamo con un post”. Ed ecco che, pochi minuti dopo, la Iena ha pubblicato questo messaggio: “Ormai la notizia è su tutti i giornali, abbiamo voluto aspettare qualche giorno per le conferme ufficiali. Negli articoli hanno solo sbagliato il soggetto. Avremo un bimbo, sono di 7 mesi!”, aggiungendo anche l’hasthag #FakeNews.