Brian Austin Green di Beverly Hills 90210 rivela: “Io e Tori Spelling abbiamo avuto una storia”

Brian Austin Green di Beverly Hills 90210 ha rivelato di aver avuto una storia d’amore con la sua collega di set, Tori Spelling. Ospite dello show televisivo “Watch What Happens Live”, il bellissimo attore statunitense, reso celebre dal ruolo di David Silver nel telefilm cult degli anni novanta, ha dichiarato: “È vero, io e Tori siamo stati insieme, eravamo molto giovani, è quello che fanno i giovani”.

Oggi Brian è felicemente sposato con una delle donne più sexy del pianeta, la diva di Hollywood Megan Fox, da cui ha avuto tre figli. L’affascinante attore americano ha un altro figlio nato nel 2002 dalla sua precedente relazione d’amore con l’attrice Vanessa Marcil, con cui è stato legato dal 1999 al 2003.

Invece l’attrice statunitense, nota per aver interpretato il ruolo di Donna Martin nella serie tv Beverly Hills 90210, dopo un matrimonio finito con l’attore Charlie Shanian si è sposata per la seconda volta il 7 maggio 2006 con l’attore Dean McDermott mediante una cerimonia privata a Wakaya Island, nelle Isole Figi. La coppia ha cinque figli: Liam Aaron (“Aaron” in memoria del padre di Tori, Aaron Spelling, nato il 13 marzo 2007), Stella Doreen (“Doreen” in memoria della madre di Dean, nata il 9 giugno 2008), Hattie Margaret (nata il 10 ottobre 2011), Finn Davey (nato il 30 agosto 2012) e Beau Dean (nato il 2 marzo 2017). Nonostante i numerosi tradimenti di lui, Tori l’ha perdonato per amore dei figli e per salvaguardare la loro grande famiglia.

In passato Brian Austin Green ha avuto una storia con Tifanny Amber Thiessen, interprete del ruolo di Valerie a Beverly Hills 90210.

