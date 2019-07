Brigitta Boccoli è diventata mamma bis: è nato il piccolo Brando

Brigitta Boccoli è diventata mamma bis. Giovedì 18 luglio è nato il piccolo Brando. Dopo Manfredi, 10 anni, è nato il secondogenito di Brigitta Boccoli e Stefano Orfei. Sul suo profilo Instagram ha mostrato la manina del piccolino e ha scritto: “Sei arrivato amore mio!!! 18/07/2019”.

La 52enne showgirl e attrice romana Benedicta Boccoli ha raccontato divertita sui social: “Mia sorella prima di entrare il sala operatoria si è ‘phonata’ e si è messa la cipra…!”.

Per rimanere incinta Brigitta Boccoli era ricorsa alla fecondazione assistita, come aveva svelato al settimanale di cronaca rosa DiPiù lo scorso aprile: “Per fortuna mio marito mi è stato vicino e mi ha sempre sostenuto. Anche lui ha dovuto impegnarsi e lo ha fatto con serenità. A me sono stati espiantati gli ovuli e lui ha dato i suoi spermatozoi. Sono stati uniti in provetta per la fecondazione, poi l’embrione era pronto per il trasferimento nel mio grembo”.

Congratulazioni e felicitazioni ai genitori bis anche da parte della nostra redazione. Auguri!

