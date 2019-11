Brigitte Nielsen e la vendetta contro Madonna: “Andai a letto con suo marito Sean Penn”

Brigitte Nielsen si è sbottonata più del solito e ha rivelato un curioso e piccante aneddoto relativo al suo passato sentimentale. Tra la famosa attrice, modella, conduttrice televisiva e cantante danese naturalizzata italiana e la celebre Regina del Pop Madonna non corre buon sangue da decenni ormai. La rivalità e la competine tra la diva della musica mondiale e una delle più celebri icone degli anni Ottanta, soprattutto per il suo look aggressivo e statuario, ha portato anche a uno scontro fisico tanti anni fa.

Ora a distanza di tanti anni l’ex moglie del divo di Hollywood, Sylvester Stallone, ha voluto raccontare tutta la verità su quegli anni bollenti e piuttosto turbolenti durante un’intervista rilasciata alla trasmissione televisiva The Talk, in onda sulla statunitense Cbs.

La mamma vip di Aaron Nielsen, Frida Dessi, Julian Winding, Raoul Ayrton Meyer Jr, Killian Marcus Nielsen ha rivelato due scottanti episodi del suo passato.

Brigitte ha raccontato che nel 1987 in un locale a Los Angeles c’è stato una clamorosa catfight: “Nel 1987 ero in un club in centro con Madonna e lei continuava a offendermi. Era molto scortese e ho finito per darle uno schiaffo in faccia”.

Ma non è finita qui, perché Brigitte si è vendicata a suo modo orchestrando un tradimento micidiale. “Il meglio della storia deve ancora venire – ha proseguito l’attrice –. Un paio di mesi dopo sono tornata da lei nel sud Francia e ho passato una notte con suo marito Sean Penn“. Madonna ha poi divorziato dall’attore nel 1989. All’epoca del tradimento anche Brigitte era sposata con il duro di Hollywood, Sylvester Stallone.

