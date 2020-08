Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sposano in Puglia: matrimonio in arrivo

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si uniranno in matrimonio con molta probabilità in Puglia, dove poche settimane fa hanno trascorso insieme con la famiglia Beckham al completo le vacanze estive. A distanza di un anno dalla loro vacanza estiva, i Beckham hanno scelto di nuovo Savelletri, frazione del comune di Fasano in provincia di Brindisi, per trascorrere le ferie estive 2020.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz – Foto: Instagram

Vacanze estive 2020 in Puglia per i Beckham

La famiglia Beckham ha scelto di nuovo Borgo Egnazia per le loro ferie. Famiglia finalmente riunita dopo il lockdown provocato dalla diffusione del nuovo Coronavirus. I Beckham hanno assaggiato cibi tipici locali, hanno preso il sole, ascoltato musica tradizionale pugliese e hanno festeggiato la recentissima proposta di nozze di Brooklyn.

La famiglia Beckham in Puglia – Foto: Instagram

Nozze in puglia per Brooklyn Beckham

I tabloid inglesi non hanno dubbi. Brooklyn Beckham e Nicola Peltz pronunceranno il fatidico sì a Borgo Egnazia in Puglia. Due mesi fa si sono fidanzati ufficialmente. Si sono conosciuti a una festa organizzata dal celebre divo di Hollywood, Leonardo DiCaprio, e stanno insieme da 7 mesi. A gennaio 2020 hanno ufficializzato la loro bellissima storia d’amore. Nicola Pelz è un’ereditiera americana, figlia del miliardario Nelson Peltz.

Il suo ex, Anwar Hadid, è il fratello di Gigi e Bella Hadid, con cui ha avuto una relazione fino a maggio 2018. Figlia della ex-modella Claudia Heffner, Nicola viene da una famiglia numerosa, come quella di Brooklyn: ha quattro fratelli più grandi, due più giovani e una sorella. Nicola è attrice ed è apparsa nella serie tv Bates Motel (2013-2015), nella nuova trilogia di Transformers e in Back Roads di Alex Pettyfer (2018).