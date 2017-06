Caitlyn Jenner ha attaccato l’ex moglie Kris Jenner nel suo libro autobiografico, scatenando l’ira della figlia Kim Kardashian! Il clan Kardashian-Jenner si spacca e le polemiche sono piuttosto accese! Il personaggio televisivo ed ex multiplista statunitense Caitlyn Jenner, nata con il nome di William Bruce Jenner, nonché patrigno delle sorelle Kardashian ha recentemente pubblicato il libro intitolato Secrets of My Life nel quale svela alcuni dettagli shock sull’ex moglie Kris, insieme alla quale ha avuto due figlie: le top model Kendall, 21 anni, e Kylie, 19.

Durante una preview di un episodio del famoso e chiacchierato reality show Keeping Up With The Kardashians, che deve ancora andare in onda, la sexy star tv americana Kim Kardashian ha dichiarato: “Caitlyn mi ha portato il suo libro. L’ho letto e devo dire quello che penso in onestà. Credo che sia arrabbiata con mamma senza un valido motivo. Dice cose tipo, ‘Non avevo più contatti con mia sorella per colpa di Kris’, oppure, ‘Non vedevo i miei figli per colpa di Kris’. Ma per favore, cresci e dì che la colpa era tua!”.

La protagonista di uno dei video amatoriale a luci rosse più cliccati della storia, Kim Kardashian, ha poi proseguito: “Caitlyn getta anche discredito su mamma. Dice, ‘Non ho visto un centesimo dei miei soldi’. Insinua che mamma si è intascata personalmente i suoi assegni”.

La stilista, star tv, modella e imprenditrice statunitense Kim Kardashian, che è apparsa nuda tante volte su Instagram e Twitter per la gioia dei suoi numerosi fan che la seguono con passione e affetto anche su Facebook, ha poi sottolineato: “Mamma è ovviamente scontenta di questo, quindi, se questo è quello che pensi, ti dico onestamente: Parla male di mamma e ti vengo a cercare! Se ti metti contro mamma e continui a sparlare di noi, io non posso trascorrere neanche un minuto con qualcuno che non tiene a lei, anche per il bene delle mie sorelle. Ne ho avuto abbastanza!”.

Kim ha davvero perso la pazienza! Caitlyn è avvisata!