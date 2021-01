“Cambi uomini ogni due anni”, Belen Rodriguez risponde per le rime a una follower

“Cambi uomini ogni due anni”, Belen Rodriguez ha risposto per le rime a una follower che su Instagram le ha lanciato una stoccata al vetriolo. La famosa, influente e popolare showgirl, modella e conduttrice televisiva argentina naturalizzata italiana è in love da diversi mesi con l’hair stylist Antonino Spinalbese. La coppia vip ha ricevuto la benedizione dalla famiglia di entrambi.

In particolar modo la famiglia di Belen Rodriguez è davvero entusiasta. Su Instagram alcune l’hanno definita una mangiauomini, ma la bellissima mamma vip ha messo a tacere le malelingue e gli hater. D’altronde è risaputo, la felicità e la serenità di una coppia può scatenare invidie, gelosie e insoddisfazioni personali…

La presentatrice tv di Tu sì que vales Belen Rodriguez ha scritto sul suo profilo social: “E scusa se non parlo abbastanza ma ho una scuola di danza nello stomaco…”, citando un celebre verso del brano di Coez, La musica non c’è. Antonino Spinalbese ha replicato: “E ballo senza musica con te!”, citando a sua volta la stessa canzone.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese – Foto: Instagram

Una sua follower le ha scritto a bruciapelo sotto al pos: “Eh lo so Belu, la fase dell’innamoramento è bella… Scuola di danza…sotto la pioggia… Io e te per sempre… Beata te che ogni due anni li cambi e non perdi mai la magia dell’inizio…furbetta…”.

Belen non ha lasciato correre e ha prontamente ribattuto: “Per la precisione ogni quattro”.

La sorella maggiore di Cecilia Rodriguez e Jeremias Rodriguez è stata fidanzata con l’ex calciatore Marco Borriello dal 2004 al 2008. Dal 2009 e al 2012 è stata legata a Fabrizio Corona. Nell’aprile del 2012, durante il talent Amici di Maria De Filippi, ha conosciuto Stefano De Martino con cui si è sposata il 20 settembre 2013 e dal quale il 9 aprile 2013 ha avuto il primo figlio. Nel 2015 Stefano De Martino e Belen si sono separati e lei ha avuto una relazione con il pilota Andrea Iannone. Nel 2019 è arrivato il ritorno di fiamma con De Martino, nell’estate 2020 l’addio definitivo. Da pochi mesi è in love con Spinalbese.

