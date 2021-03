Can Yaman e Diletta Leotta a Catania: presentazioni in famiglia

Can Yaman e Diletta Leotta sono stati immortalati a Catania. Presentazioni in famiglia per il bellissimo e sexy attore turco. Con molta probabilità la sensuale e popolare conduttrice televisiva e showgirl ha presentato Can Yaman a suo padre. I due sono partiti due giorni fa per far visita alla famiglia di Diletta Leotta. La foto ha fatto già il giro del web a conferma proprio della reale presenza del divo turco nella terra natale dell’ex compagna del pugile Daniele Scardina, in arte Toretto.

Il loro amore è tutto finto per pubblicità e scopi lavorativi? Veleni, dubbi e aerei sulla loro (presunta) relazione d’amore serpeggiano da settimane sul web e sulla carta stampata. Sono davvero in molti a credere che la loro storia sia tutta stata studiata a tavolino. Pochi giorni fa si è scritto e detto molto sulla loro presunta lite immortalata da alcuni fan e fotografi.

Tra questi spicca sicuramente il simpatico paparazzo dei vip, Paolone. Proprio durante la sua partecipazione come ospite alla rubrica Instagram dell’opinionista Vito Maria Camposeo, I Sogni C…ostruiti, il fotografo ha ribadito la sua opinione: tra Can e Diletta è tutto palesemente finto. Se vi siete persi la puntata, potete seguirla cliccando il video presente qui sotto. E voi che cosa ne pensate di questa relazione tra Can e Diletta? Vero amore o finto scoop?