Can Yaman e Diletta Leotta, è tutto finto per pubblicità e marketing? Veleni, dubbi e aerei sulla loro (presunta) storia

Can Yaman e Diletta Leotta: il loro amore è tutto finto per pubblicità e scopi lavorativi? Veleni, dubbi e aerei sulla loro (presunta) relazione. Sono davvero in molti a credere che la loro storia sia tutta stata studiata a tavolino.

Pare che la foto del tramonto postata a San Valentino 2021 sia stata scattata il 3 febbraio scorso e sembra che la coppia vip del jet set internazionale sia ancora in Costa Amalfitana a scattare foto. Sul web è diventata virale una foto dove si vedono da lontano Can Yaman e Diletta Leotta mentre posano a favor di obbiettivi di paparazzi.

Il paparazzo Paolone ha condiviso la foto sul suo profilo Instagram e ha scritto: “Finto gossip! Diletta Leotta e Can Yaman in Costa Amalfitana con i fotografi al seguito! Questo si che è vero amore!”.

Secondo diverse indiscrezioni trapelate in Rete pare che anche le prime foto scattate all’hotel di Roma siano state organizzate e preparate a tavolino dal loro staff. Di questo (presunto e finto) gossip si è parlato anche oggi a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso. Anche l’aereo con la fantomatica dedica d’amore di Can a Diletta pare sia un’altra trovata pubblicitaria…

Il backstage della foto tra Diletta Leotta e Can Yaman fa discuetere, intanto spunta un aereo…#Pomeriggio5 pic.twitter.com/brIGULc7HU — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 16, 2021

La showgirl ed ex gieffina vip Cecilia Capriotti e il chirurgo dei vip Giacomo Urtis hanno riportato un’altra indiscrezione: “Can e Diletta si sposano a giugno!”

Dov’è la verità? E voi che cosa ne pensate di questo gossip bomba? Tutto finto oppure è vero amore?