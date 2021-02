Can Yaman e Diletta Leotta fidanzati: San Valentino al bacio per la coppia

Can Yaman e Diletta Leotta sono felicemente fidanzati. Pare non esserci più alcun dubbio sulla veridicità del loro amore. All’inizio la loro liaison era stata definita “mediatica” oppure “finta” per marketing e scopi lavorativi da diversi paparazzi, giornalisti e addetti del settore. Ora sembra che sia davvero vero amore tra Can Yaman e Diletta Leotta.

Can Yaman e Diletta Leotta – Foto: Instagram

L’indiscrezione bomba era stata lanciata lo scorso mese dalla conduttrice radiofonica Anna Pettinelli e successivamente era stata rilanciata dal settimanale di cronaca rosa Chi: «Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman, nuovo sex symbol della tv e dei social, sono innamorati e hanno passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma. Si sono scambiati baci ed effusioni e i giorni appena trascorsi hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore».

Il sexy e affascinante attore turco ha fatto davvero breccia nel cuore di una delle donne più belle e desiderate d’Italia. Nel jet set europeo è nata una nuova coppia vip. I due innamorati vip hanno festeggiato San Valentino con un bellissimo e dolcissimo scatto social di coppia condiviso con i follower su Instagram.

Auguri!