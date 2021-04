Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati? L’attore turco trasloca in un’altra casa?

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati? Amore finito per una coppia vip che secondo molti non è mai nata? L’attore turco trasloca in un’altra casa? Le ultime e fragorose indiscrezioni che circolano in Rete sul divo della serie DayDreamer – Le ali del sogno e sulla conduttrice tv italiana parlano di rottura a causa della gelosia di lui in quanto non sopporterebbe molto il fatto che Diletta Leotta sia così troppo appariscente e sensuale sui social. Prima la notizia del matrimonio saltato, poi la cancellazione del profilo Instagram di Can Yaman e ora la fine del loro amore (soltanto mediatico?)…

Verità o bufala? Come dicono in molti è davvero tutto finto? Tanti paparazzi, opinionisti tv e personaggi famosi hanno parlato di un amore costruito a tavolino per farsi pubblicità e business. Durante una recente diretta Instagram, il paparazzo dei vip Paolone ha dichiarato che anche la cancellazione del profilo Instagram di Can Yaman non è altro che un’altra trovata pubblicitaria della pseudo-coppia vip…

Can Yaman e Diletta Leotta – Foto: Instagram

Ora pare che una volta tornato in Italia dalla Turchia, Can Yaman non alloggi più nel super attico vista Colosseo ma nell’appartamento a Formello, messo a disposizione dalla casa di produzione Lux Vide.

Per quanto riguarda il lato professionale di Can, lui è impegnato sul set della nuova serie tv Sandokan prodotta da Lux Vide. C’è però un’indiscrezione fragorosa degli ultimi giorni proprio su questa nuova serie tv. Il quotidiano Il Sole 24 ore ha parlato di una possibile vendita di Lux Vide, la società italiana fondata nel 1992 da Ettore Bernabei e produttrice del prossimo Sandokan, a due giganti del settore dell’intrattenimento: l’europea Fremantle e l’americana Sony.

