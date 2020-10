Cantante italiano famoso bacia un uomo macho: Ligabue rompe il silenzio

Lo scoop lanciato in esclusiva dal giornalista Alberto Dandolo su Dagospia in merito al famoso cantante italiano nonché sex symbol amato dalle donne immortalato in atteggiamenti intimi e complici con un uomo macho alla stazione di Milano ha fatto il giro del web, scatenando l’interesse e la curiosità della macchina del gossip. Il popolo della Rete si è subito scatenato avanzando ipotesi sulla possibile identità del cantante. Uno dei principali indiziati dagli internauti, il celebre artista Ligabue, ha deciso di rompere una volta per tutte il silenzio sul palco del Teatro Asioli di Correggio.

Cantante famoso bacia un uomo macho a Milano – Foto: Dagospia.com

Questo è senza ombra di dubbio il gossip del momento, insieme alla presunta storia gay dell’attore Massimiliano Morra con un farmacista napoletano che l’ha lanciato nel mondo dello spettacolo.

Alberto Dandolo ha dichiarato: “L’artista è noto per il suo successo con le donne, ed è considerato da sempre un sex symbol. Le foto che pubblichiamo fanno parte di una serie di scatti rubati da un paparazzo qualche giorno fa, che sta girando tra i direttori dei migliori giornaloni e periodici. Chi pubblicherà per primo le immagini in chiaro, che sicuramente faranno molta cagnara?”.

Ligabue rompe il silenzio

Ligabue – Foto: Facebook

Ligabue ha voluto commentare con ironia questo scoppiettante scoop e ha spazzato via ogni rumor durante una chiacchierata con Massimo Cotto.

“Massimo – ha esordito Luciano Ligabue – se comincio a fumare ti avviso prima, eh”. L’allusione è ovviamente alla sigaretta che l’uomo brizzolato tiene in mano nello scatto incriminato. A quel punto Cotto gli ha chiesto: “Quindi non sei tu quello nella foto?”. E Ligabue ha risposto: “No, non sono io”. Il famoso e popolare artista si è poi raccomandato col pubblico di stare “attenti alle fake news che minano la credibilità e l’immagine delle persone”.