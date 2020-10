Cantante italiano famoso bacia un uomo macho: Selvaggia Lucarelli tira una frecciata a Gabriel Garko

Lo scoop bomba sul cantante italiano famosissimo e sex symbol paparazzato mentre bacia un uomo macho alla stazione di Milano sta facendo molto rumore in Rete. La notizia scoppiettante con tanto di foto pixelata è stata diffusa dal giornalista Alberto Dandolo su Dagospia, scatenando curiosità e interesse. Baci e palpatine hot tra i due senza grossi problemi di privacy. Tutti si domandano: chi potrebbe essere questo cantante brizzolato molto noto e amato dalle donne che bacia con passione e trasporto un uomo alto e rasato in pubblico nel capoluogo lombardo?

Cantante famoso bacia un uomo macho a Milano – Foto: Dagospia.com

Questo è senza ombra di dubbio il gossip del momento, insieme alla presunta storia gay dell’attore Massimiliano Morra con un farmacista napoletano che l’ha lanciato nel mondo dello spettacolo.

Alberto Dandolo ha dichiarato: “L’artista è noto per il suo successo con le donne, ed è considerato da sempre un sex symbol. Le foto che pubblichiamo fanno parte di una serie di scatti rubati da un paparazzo qualche giorno fa, che sta girando tra i direttori dei migliori giornaloni e periodici. Chi pubblicherà per primo le immagini in chiaro, che sicuramente faranno molta cagnara?”.

La stoccata di Selvaggia Lucarelli

La giornalista, scrittrice e opinionista tv Selvaggia Lucarelli ha commentato questo scoppiettante scoop su Twitter: “Comunque Gabriel Garko è veramente sfigato. Ci mette 30 anni per fare coming out e lo fa in tv e dopo una settimana sono tutti a parlare del presunto outing del cantante più famoso d’Italia”.

Il giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano, Giuseppe Candela, ha cinguettato: “Un cantante famosissimo, dunque personaggio pubblico, alla stazione di Milano, luogo pubblico, in pieno giorno bacia un altro uomo. E, pensate, qualcuno scatta pure una foto. E un sito addirittura la pubblica. Clamoroso, inimmaginabile. Ormai siete allergici alle notizie”.

