Cantante italiano molto famoso sorpreso con un uomo macho: baci e palpatine hot

Un cantante italiano molto famoso nonché sex symbol della musica è stato sorpreso con un uomo macho e molto virile alla Stazione Centrale di Milano. Tra i due baci e palpatine hot! Lo scoop è stato lanciato in esclusiva da Alberto Dandolo su Dagospia. La foto ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando una raffica di reazioni in Rete.

Cantante famoso bacia un uomo macho a Milano – Foto: Dagospia.com

Lo scoop bomba ha ovviamente suscitato interesse e curiosità. Il giornalista del sito di attualità e gossip, Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino, ha rivelato: “Chi è questo famosissimo e assai macho cantante italiano, pizzicato a limonare con passione alla Stazione Centrale di Milano con un virile maschione che non riusciva a controllare le sue mani tanto da strizzargli il c**o con cupidigia?”.

Dandolo ha poi proseguito: “L’artista è noto per il suo successo con le donne, ed è considerato da sempre un sex symbol. Le foto che pubblichiamo fanno parte di una serie di scatti rubati da un paparazzo qualche giorno fa, che sta girando tra i direttori dei migliori giornaloni e periodici. Chi pubblicherà per primo le immagini in chiaro, che sicuramente faranno molta cagnara?”.

Ci saranno sviluppi della vicenda? Che cosa succederà? Qualche rivista o periodico pubblicherà le foto scottanti?

