Cara Delevingne e Ashley Benson si sono sposate: “Il matrimonio gay? È la nuova normalità”

Cara Delevingne e Ashley Benson si sono sposate a Las Vegas durante una cerimonia nuziale top secret e molto semplice il 5 giugno scorso, ma la notizia si è diffusa soltanto nelle ultime ore. Michael Kelly, proprietario della cappella Litte Vegas, avrebbe dichiarato al Sunday Sun: «Cara e Ashley erano estremamente sicure di ciò che stavano facendo, ed erano anche sicure di ciò che significano l’un l’altra. Sono estremamente devote e si amano molto, avevano entrambe il sorriso stampato sui volti».

La 26enne top model britannica Cara Delevingne e la 29enne attrice e modella statunitense, che è nota soprattutto per il ruolo di Hanna Marin in Pretty Little Liars, avrebbero speso soltanto 300 euro per il loro matrimonio.

Visualizza questo post su Instagram Roxie + Cassie ???? Un post condiviso da Ashley Benson (@ashleybenson) in data: 19 Apr 2019 alle ore 10:27 PDT

La testimonial di Dior Addict Lipstick è stata intervista dal quotidiano La Repubblica, ma non si è voluto sbilanciare sulle sue nozze gay: “Non parlo mai della mia vita privata, cerco di tenere il riserbo sulla mia relazione. È l’unica area davvero privata dalla mia vita così tanto pubblica, e vorrei mantenerla tale. Ma non credo che sposare una persona dello stesso sesso sia diverso. È la nuova normalità”.

Visualizza questo post su Instagram Akergirls Un post condiviso da Ashley Benson (@ashleybenson) in data: 8 Apr 2019 alle ore 11:45 PDT

Auguri!

Redazione-iGossip