Carmen Consoli è più equilibrata grazie al figlio Carlo

Carmen Consoli è più equilibrata da quando è diventata mamma per la prima volta del figlio Carlo Giuseppe grazie alla fecondazione assistita. La cantantessa è ancora single, anche se è convinta che troverà l’amore della sua vita a 55 anni e si sposerà. Per ora fa la mamma. La celebre e amatissima artista ha lasciato la Capitale per tornare nella sua amata terra, Catania.

Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Carmen Consoli ha spiegato le ragioni del suo ritorno in Sicilia. “Perché a Catania c’è mia madre – ha sottolineato la cantantessa – e con un bambino come facevo da sola a Roma? Lei, dopo la morte di mio papà, nel 2009, era rimasta sola in questa casa di famiglia troppo grande. Nella mia testa ho visto gli antenati che dicevano: Torna! Torna! Rimetti insieme la famiglia con il nuovo erede! E rivedere il Natale in una casa di nuovo affollata e allegra non ha prezzo”.

Grazie al figlio Carlo Giuseppe, la mamma vip è meno confusa e più equilibrata. “Riesco a gestire meglio i sentimenti – ha raccontato l’artista siciliana – Gli assalti emotivi mi scombussolavano. Bastava un misero innamoramento e perdevo la testa. Ora sono più equilibrata, con mio figlio ho imparato a contare fino a dieci prima di reagire”.

Si è descritta come una donna tradizionale, che non fuma e non esce tardi la sera. E’ una mamma molto casalinga e dolce. “Lo ripeto anche a mio figlio – ha asserito Carmen Consoli -, fai ciò in cui credi. Lascia stare se gli altri ti danno del fallito perché vuoi danzare, ma non sei il primo ballerino della Scala. La tua felicità non è dimostrare che sei meglio di loro, è essere te stesso”.

Consigli saggi e significativi di una grande donna, artista e mamma.

