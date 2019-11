Carmen Di Pietro incontra Max Felicitas a Live – Non è la D’Urso: la showgirl accetta l’invito a cena dell’attore a luci rosse

Carmen Di Pietro ha incontrato Max Felicitas a Live – Non è la D’Urso. Solamente diversi giorni fa il giovane attore a luci rosse aveva lanciato un appello ai microfoni del programma radiofonico La Zanzara: “Sogno un threesome con Lory Del Santo e Carmen Di Pietro, il mio grande sogno erotico fin dall’adolescenza”.

Il mentore dell’attrice a luci rosse Martina Smeraldi aveva dichiarato: “Vorrei invitarle a cena in un bel ristorante stellato a Milano, poi per il dopocena si vedrà. Sicuramente non dipenderà da me se salire in hotel oppure no!”. Carmen aveva telefonato in diretta a La Zanzara e si era detta disponibile a conoscerlo.

Ieri Max ha finalmente incontrato Carmen Di Pietro a Live. Lory Del Santo non si è presentata perché è già fidanzata.

Appena è entrato in studio, Max ha salutato calorosamente Carmen. Baci, palpatine al Lato B e abbracci focosi tra i due. Felicitas ha commentato a caldo: “Carmen dal vivo è ancora meglio e sono pronto a farle di tutto, anche ora“. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato che, se Lory Del Santo fosse d’accordo, la sua fantasia potrebbe diventare realtà, aggiungendo di essere single e di non avere un rapporto da un paio di anni. In molti, a partire dalla conduttrice tv Barbara D’Urso, sono rimasti molto colpiti dal look elegante e dai toni moderati di Felicitas.

“Però se lei è da sola posso concentrarmi di più“, ha replicato il giovane attore di film per adulti. La soubrette ha subito ribattuto: “Così non vale però”. Il giovane ha quindi dichiarato che il suo sogno fin da bambino è quello di conoscerla e portarla a cena “anche se ovvio, il mio fine è quello di concretizzare“. Carmen Di Pietro alla fine ha accettato l’invito: “E allora facciamo sta cena figlio mio. M portami almeno un fiore”.

Redazione-iGossip